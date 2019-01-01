Партия социалистов совместно с неформальным ее председателем Игорем Додоном превратили посольство Республики Молдовы в Москве в командный предвыборный центр.

Это исходит из результатов проверки, которую представители МИДЕИ проводят в этот момент в дипломатической миссии, аккредитованной в Российской Федерации, пишет vesti.md.

О ходе проверок пишет портал deschide.md со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ Валериу Русу, который обещал позже предоставить детали. Однако источники в делегации, которые проводят проверку, сообщили порталу, что внутри посольства в аренду сдан кабинет, в котором действует организация, которая заявляет, что занимается проблемами диаспоры.

На самом же деле, это молодежная организация ПСРМ. Ее возглавляет Ольга Чеботарь, которая на протяжении всей своей деятельности занималась предвыборной агитацией в пользу ПСРМ, координируя деятельность одного из апелляционных центров для диаспоры в Республике Молдова.

Другая любопытная деталь - все студенты, которые просили пройти практику в посольстве Республики Молдова в Москве, были направлены в отдельный кабинет. А вся их практика заключалась в волонтёрстве, чтобы Чеботарь создавала организации диаспоры на территории России и изучала зоны, где живет больше всего молдаван. Затем в этих зонах предлагалось открытие избирательных участков.

Там же работает и другая женщина - Татьяна Богинэ (уроженка РМ) - которую финансируют структуры из России. Она почти всегда ездит в регионы и создаёт организации молдавской диаспоры. Все эти действия координировал посол Негуцэ. Встречи с диаспорой в интересах Игоря Додона проводила организация, возглавляемая Ольгой Чеботарь и послом. В дипмиссии хранились и весь агитационный материал ПСРМ, который впоследствии передавали в регионы лидерам организаций диаспоры.

Иными словами, посольство превратили в филиал ПСРМ в Российской Федерации. Десятки людей, которые ежедневно приходили в дипмиссию, спрашивала охрана посольства, куда они направляются. На это те отвечали «согласовано с послом», а посол это подтверждал. Туда же ежедневно приходил гражданин Молдовы Вадим Чубарэ, координатор молдавских бизнесменов, находящихся в России. Он оплачивал некоторые расходы делегатов ПСРМ в Москве. Чубарэ упоминался и в расследовании RISE Moldova о теневом финансировании ПСРМ.