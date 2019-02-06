Крупный американский разработчик ПО закрывает бизнес в России

18:21 19.02.2019 0 комментариев Россия

Американский разработчик программного обеспечения Splunk принял решение о прекращении продаж своих продуктов и услуг российским компаниям.

Как заявили в пресс-службе разработчика, решение не связано с санкциями, введёнными США в отношении России – оно принято для максимального возврата инвестиций и обеспечения успеха клиентов компании, сообщает Радио Свобода.

При этом источник агентства "Интерфакс" на IT-рынке считает, что никаких бизнес-причин для сворачивания деятельности в России у Splunk не было. Он подозревает, что решение было всё же принято на фоне санкций.

Splunk – крупный разработчик системы анализа машинных данных и операционной деятельности. Компания основана в 2003-м году, её штаб-квартира находится в Сан-Франциско, а офисы представлены в 12 странах мира. По итогам финансового года Splunk ожидает выручку в размере свыше 1,7 млрд долларов.

Среди российских клиентов компании, число которых оценивается в две сотни, называются "Росгосстрах", Сбербанк, Альфа-банк, "Мегафон" и "Яндекс".



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