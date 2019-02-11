Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Бессараб заявив, що Росія намагається встановити повний військовий контроль над акваторією Азовського та Чорного морів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спеціального засідання Верховної Ради у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.

«На морському напрямку Росія намагається в порушення міжнародного права встановити повний військовий контроль над акваторією Азовського та Чорного морів», - заявив він.

За словами Бессараба, «в умовах війни гібридного типу, яку розв’язала РФ, вистояти лише завдяки військовій силі, без консолідації нації навколо ідеї перемоги над ворогом, буде вкрай складно».

Він наголосив, що захист суверенітету та територіальної цілісності України покладається на ЗСУ.

«Вони зроблять усе можливе і навіть більше, щоб майбутнє України було безпечним і незалежним», - підкреслив Бессараб.

Як повідомлялося раніше, вранці 25 листопада 2018 року Росія заблокувала прохід до Керченської протоки буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації щодо можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим «судом» у Криму, після чого їх відправили в московські СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша». Лефортовський райсуд Москви продовжив арешти захопленим українським військовим до кінця квітня.



