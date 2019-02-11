Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров призвал президента Украины Петра Порошенко внести проект конституционных изменений по Крыму на рассмотрение парламента.

Об этом Рефат Чубаров сказал, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады по случаю пятой годовщины с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает ATR.

Чубаров сообщил, что рабочая группа уже разработала проект изменений в Конституцию по поводу статуса крымскотатарской национальной автономии для Крыма. И он рассчитывает, что уже на следующей пленарной неделе президент внесет проект в парламент.

«Надеемся, в ближайшие дни президент Украины внесет этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады Украины. Уверен, он будет поддержан голосами большинства наших народных депутатов. Перефразируя Дональда Туска, отмечу: не может быть суверенной, независимой Украины без Крыма. Поэтому и говорим тут и сейчас, и до тех пор, пока не вернем: в следующий раз — в Бахчисарае. Слава Украине!» — сказал Чубаров.

Он подчеркнул, что такие изменения дадут Украине и ее международным партнерам новые инструменты и механизмы для восстановления украинского суверенитета над Крымом.