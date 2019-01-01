Siemens опять увидела деньги в России и ведет переговоры о создании совместного предприятия с Газпромом
|17:21 19.02.2019
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|Россия
Немецкий машиностроительный концерн Siemens и «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) ведут переговоры о создании совместного предприятия (СП) по производству энергетического оборудования в России.
«Я бы пока не хотел комментировать детали, но надеюсь, что в ближайшее время мы сможем раскрыть подробности этого проекта»,— сказал глава Siemens в России Александр Либеров в интервью ТАСС.
Как сообщал Коммерсантъ, несмотря на скандал из-за перепоставки газовых турбин Siemens в оккупированный Крым, немецкая компания намерена сохранить за собой большую часть российского рынка в этом секторе.
Siemens готова инвестировать в повышение с текущих 60% до 90% локализации в России производства мощных турбин.
Это должно дать компании доступ к поставкам оборудования для программы модернизации ТЭС стоимостью 1,35 трлн руб.
Речь в прошлом году шла о том, что производство, как и раньше, будет вестись на площадке СП Siemens и «Силовых машин» Алексея Мордашова.
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