Немецкий машиностроительный концерн Siemens и «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) ведут переговоры о создании совместного предприятия (СП) по производству энергетического оборудования в России.

«Я бы пока не хотел комментировать детали, но надеюсь, что в ближайшее время мы сможем раскрыть подробности этого проекта»,— сказал глава Siemens в России Александр Либеров в интервью ТАСС.

Как сообщал Коммерсантъ, несмотря на скандал из-за перепоставки газовых турбин Siemens в оккупированный Крым, немецкая компания намерена сохранить за собой большую часть российского рынка в этом секторе.

Siemens готова инвестировать в повышение с текущих 60% до 90% локализации в России производства мощных турбин.

Это должно дать компании доступ к поставкам оборудования для программы модернизации ТЭС стоимостью 1,35 трлн руб.

Речь в прошлом году шла о том, что производство, как и раньше, будет вестись на площадке СП Siemens и «Силовых машин» Алексея Мордашова.