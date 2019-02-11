ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі — пообіцяв Туск

17:01 19.02.2019 0 комментариев Крым

Європейський Союз солідарний з Україною в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність і готовий допомагати у здійсненні реформ, аби наша країна стала членом європейської спільноти.

Про це заявив на спеціальному засіданні Верховної Ради України у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України президент Європейської Ради Дональд Туск, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

Він наголосив, що Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій аж поки Росія не виконає своїх зобов'язань.

"Також Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі", - підкреслив президент Європейської Ради.

Як повідомлялося, з 18 по 20 лютого з офіційним візитом в Україні перебуває президент Європейської Ради Дональд Туск. Заплановані його зустрічі з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Також очікується, що Туск виголосить промову у Верховній Раді та відвідає Львівський національний університет імені Івана Франка.



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