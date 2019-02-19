Захист військовополонених українських моряків стверджує, що російська влада продовжує тиснути на них.

Про це написав у Facebook адвокат Микола Полозов, передає Українська правда.

"Військовополоненого моряка Андрія Оприска кілька днів тому викликали до слідчого кабінету СІЗО, де якийсь чоловік (імовірно оперативний співробітник ФСБ) за відсутності адвоката почав задавати йому питання щодо умов утримання, стану здоров'я і обставин справи", – розповів захисник.

За його словами, Оприску запропонували дати свідчення на інших військовополонених, однак моряк відмовився відповідати на питання незнайомця.

"Це не перший випадок тиску на Андрія Оприска, близько місяця тому до нього також приходили невідомі з розмовами і питаннями", – написав Полозов.

Моряк подав заяву, що не бажає мати жодних розмов ні з ким без присутності адвоката або консула.

Захист підкреслює, що випадок з Оприском – не поодинокий.

За словами Полозова, психологічний тиск на військовополонених здійснюється як оперативниками Федеральної служби безпеки, так і за допомогою так званої "внутрішньокамерної розробки", коли співкамерник військовополоненого свідомо діє в інтересах спецслужби.

Адвокат зазначив, що такі дії є порушенням положень третьої Женевської конвенції "Про поводження з військовополоненими".

"Усі подібні факти нами ретельно фіксуються. Кожен військовополонений повідомлений своїм адвокатом про свої права і знає алгоритм дій, в разі виникнення ситуації з наданням психологічного тиску подібного роду", – додав Полозов.