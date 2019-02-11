Російський National Geographic назвав Севастополь "претендентом на південну столицю РФ"
|16:21 19.02.2019
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|Крым
Російське видання міжнародного журналу National Geographic розмістило статтю про Севастополь, в якій назвало анексоване українське місто "претендентом на звання Південної столиці Росії".
Стаття доступна на сайті видання, передає Укрінформ.
"Є міста, які не потребують представлення, про них давно всі знають. Саме такий Севастополь - славетне місто-герой і місто федерального значення, суб'єкт Російської Федерації і місце хрещення Русі. Сьогодні Севастополь претендує на звання Південної столиці Росії", - йдеться у статті.
Серед відомих особистостей, які відвідували Севастополь у різний час, є згадка і про главу держави-агресора - російського президента Володимира Путіна. Загалом стаття витримана в рекламному стилі, яка переконує росіян відвідати окупований їхньою країною Кримський півострів.
Як повідомлялося, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.
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