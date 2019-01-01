Прокуратура АРК відкрила справу через обшук у проукраїнського
|15:21 19.02.2019
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|Крым
Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного обшуку, який російські силовики провели в помешканні проукраїнського активіста Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району окупованого Криму.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим, передає Укрінформ.
"Учора, 18.02.2019 року слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконного обшуку у проукраїнського активіста Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району АР Крим", - йдеться у повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 162 України (порушення недоторканості житла), за що передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років позбавлення волі.
У прокуратурі зазначили, що під час обшуку у Приходька вилучили його особисті речі з зображенням української символіки.
З обшуком до Олега Приходька прийшли 8 лютого. За його словами, силовики забрали його і дружини комп'ютер, телефон, українську символіку, прапори. Після обшуку відвезли до Сімферополя, де переписували всі контакти з телефону, проводили бесіду і сказали, що робитимуть експертизу вилученого.
До цього окупанти вже затримували Приходька за українські номерні знаки на автомобілі - у червні 2016 року.
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