Оборудование для высокоточной радионавигационной системы Спрут-Н1 поступит в 2019 году в опытную эксплуатацию на корабли одного из военно-морских флотов России.

Сообщается, что система позволит определить географическое положение объекта, его скорость и высоту с точностью, значительно превышающей данные ГЛОНАСС или GPS, сообщает Крыминформ со ссылкой на Минобороны РФ.

"В настоящее время Спрут-Н1 – единственная отечественная широкополосная РНС со станциями наземного базирования, превосходящая по своим точностным характеристикам зарубежные аналоги. Комплекс состоит из ряда наземных станций слежения и передачи команд на борт корабля или самолета, приемника и вычислительного центра. Известно, что система обладает отличными функциональными возможностями по скорости передачи данных и защищенности сигнала – точные технические параметры новой системы держатся в секрете", – сообщает издание.

На первом этапе действие РНС будет распространяться на территории России и прибрежных вод. Будут развернуты две наземные станции. Их строительство обойдется ВМФ в 190 млн рублей.

Система навигации Спрут-Н1 будет синхронизирована с ГЛОНАСС и станет ее наземным дублером. Информационная радиосистема будет давать пользователям поправки, позволяющие повысить точность определения координат.

Интеграция навигационных систем наземного и космического базирования позволит создать на территории России единую защищенную систему координатного обеспечения. Сообщается, что наземная РНС Спрут-Н1 продолжит автономную работу, даже если будет заглушить сигнал спутника.