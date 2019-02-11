Российская "природоохранная прокуратура" по оккупированному Крыму не обнаружила нарушений в работах по "благоустройству" территории ландшафтно-рекреационного парка Тихая бухта.

Т.н. "благоустройство" проводит "Управление особо охраняемыми природными территориями", передают Новости Крыма.

В оккупационном ведомстве сообщили, что "Керченской межрайонной природоохранной прокуратурой" по поручению прокуратуры оккупированного Крыма в феврале 2018 года проведена проверка, в ходе которой фактов размещения нестационарных торговых объектов и строительства капитальных сооружений на территории ландшафтно-рекреационного парка Тихая бухта не установлено. Все работы по благоустройству ГАУ "Управление особо охраняемыми природными территориями" (установка декоративных ограждений, ступенек, въездной арки) осуществляются в зоне регулируемой рекреации по согласованию с "министерством экологии и природных ресурсов" оккупированного Крыма.

В "прокуратуре" пояснили, что "деятельность Управления особо охраняемыми природными территориями в Тихой бухте не противоречит требованиям федерального и "республиканского законодательства" об особо охраняемых территориях и не требует проведения экологических экспертиз, так как не является строительством или реконструкцией капитальных строений.

Осенью 2018года крымское "управление особо охраняемыми природными территориями" приступило к "развитию рекреационной инфраструктуры" в урочище Тихая бухта.

В феврале 2018года руководитель "управления по развитию курортных территорий и туристских ресурсов" т.н. "министерства курортов и туризма" российского "правительства" оккупированного Крыма Михаил Карпенко сообщил, что "министерство экологии и природных ресурсов" оккупированного Крыма планирует открыть официальный пляж с общепитом в границах особо охраняемой природной территории Тихая бухта.