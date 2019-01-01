Об этом говорилось в ходе встречи, которую провели министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский и вице-премьер по внедрению стратегических партнерств Румынии Анна Бирчалл.

Стороны обсудили углубление стратегического партнерства между Молдовой и Румынией, развитие двустороннего сотрудничества и внедрение европейской повестки дня, передает Noi.md/

В ходе встречи в Кишиневе министр Тудор Ульяновский подтвердил приверженность властей Молдовы к внедрению комплексного процесса внутренних реформ, особенно в области правосудия, отношений со СМИ и гражданским обществом, выразив уверенность в том, что это станет дополнительными аргументами для активизации диалога между Молдовой и ЕС.

Румынский вице-премьер Анна Бирчалл говорила о внедрении социально-экономических проектов и расширения технической помощи Республике Молдова в областях, представляющих стратегический интерес.

«Я заверяю вас в приверженности правительства Виорики Дэнчилэ к развитию стратегического партнерства между Румынией и Молдовой, и в поддержке европейского курса вашей страны, который является для нас одним из основных приоритетов, как во время председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2019 г., так и после», - подчеркнула румынский вице-премьер.

Говоря о динамике двусторонних отношений между Молдовой и Румынией, стороны подчеркнули важность двустороннего стратегического партнерства в расширении и углублении двустороннего сотрудничества во всех областях.