Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону принял решение продлить срок ареста фигурантам «Хизб ут-Тахрир» (симферопольская группа) на три месяца.

В ростовском СИЗО граждане украины пробудут до 27 мая 2019 года, сообщает QHA со ссылкой на Крымскую солидарность.

В ходе слушания сторона обвинения просила суд продлить срок ареста на полгода, а адвокаты — изменить меру пресечения на домашний арест.

18 февраля на заседании в суде также были выслушаны показания двух "свидетелей обвинения".

Также на заседании обвиняемые заявили, что суд — это репрессии по отношению к ним и крымскотатарскому народу, цель которых — устрашить людей за их взгляды на жизнь и веру.

3 декабря 2018 года "суд" в Крыму продлил содержание под стражей фигурантам симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" до 27 февраля 2019 года. В тот же день было принято решение об их этапировании в СИЗО Ростова-на-Дону.

Арестованные в октябре 2016 года по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" (симферопольская группа) Теймур Абдуллаев, Узеир Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Рустем Исмаилов и Айдер Салединов обвиняются по ст. 205.1 и 205.5 Уголовного кодекса РФ в организации и участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России "террористической".