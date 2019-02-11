Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі.

Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній раді, передає РБК-Україна.

Він також наголосив, що ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму.

"Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, щоб в цьому ЄС залишався єдиним", - заявив Туск.

Глава Ради Європи підкреслив, що ЄС не відмовиться від санкцій проти РФ до припинення Росією агресії.

"Можу повторити перед вами від імені всього Європейського союзу: ми з вами! Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобовязання", - повідомив він.