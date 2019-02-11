Туск: ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі
|14:01 19.02.2019
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|Крым
Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі.
Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній раді, передає РБК-Україна.
Він також наголосив, що ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму.
"Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, щоб в цьому ЄС залишався єдиним", - заявив Туск.
Глава Ради Європи підкреслив, що ЄС не відмовиться від санкцій проти РФ до припинення Росією агресії.
"Можу повторити перед вами від імені всього Європейського союзу: ми з вами! Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобовязання", - повідомив він.
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