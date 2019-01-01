ЄС назвав Росію, Крим і ОРДЛО територіями з постійними порушеннями прав людини

13:41 19.02.2019 0 комментариев Крым

Рада Європейського союзу показала пріоритети країн ЄС на засіданнях ООН з прав людини. 

У новій редакції щорічного документа, Росію експерти ради назвали країною, де постійно фіксуються випадки порушення прав людини, розповіли у відомстві, передає ZN,UA.

Разом з РФ до списку таких країн і територій потрапили Камерун, М'янма, Пакистан, незаконно анексовані Росією Крим і Севастополь, а також окремі райони Донецької і Луганської областей, які контролюють підтримувані РФ бойовики угруповань "ДНР" і "ЛНР".

"Європейський союз, один з співзасновників Глобального альянсу з припинення торгівлі товарами, використовуваними для смертної кари і тортур, і надалі рішуче виступатиме проти застосування катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання з боку держави та недержавних суб'єктів, де б вони не відбувалися, а також практики насильницьких зникнень і позасудових, сумарних або довільних страт", - йдеться в документ.

У зв'язку з цим EC продовжує з серйозною стурбованістю стежити за численними нещодавно зареєстрованими випадками в Бурунді, Чечні, незаконно анексованому Росією Криму і Севастополі, а також в районах східної України, які зараз не перебувають під контролем уряду, Демократичній Республіці Конго, КНДР, Єгипті, Лівії, М'янмі, Нікарагуа, Пакистані, Філіппінах, Саудівській Аравії, Південному Судані, Сирії, Венесуелі та Ємені.

ЄС закликав усіх забезпечити дотримання прав людини.

У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН грудня, ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". В ній поіменно згадуються політв'язні Кремля Олег Сенцов, Володимир Балух і Емір-Усеін Куку.

Проект відповідної резолюції ініційовано Україною, його підтримали 65 країн. У ній ООН висловлює глибоке занепокоєння повідомленнями про порушення російськими окупантами прав людини в анексованому Криму.

Зокрема, тортури та "вибивання" свідчень у політично вмотивованих справах, що тривають від початку окупації українського півострова РФ у 2014 році, переслідування українських і кримськотатарських активістів, зникнення мешканців Криму, позасудові вбивства, переслідування релігійних меншин, обмеженням свободи совісті та свободи слова.

Усі факти порушень окупантами прав людини на анексованому українському півострові засуджуються, окремо наголошується на тому, що Росія не виконала вимоги попередніх аналогічних резолюцій, до того ж, ситуація лише погіршилася.



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