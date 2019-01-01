Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов обратился к российскому правительству с просьбой о выделении 1,5 млрд рублей на замену 900 лифтов в многоэтажных домах аннексированного полуострова.

Об этом он сегодня, 19 февраля, сообщил журналистам, передает Крыминформ.

"Предварительно поговорили с (вице-премьером правительства РФ) Дмитрием Николаевичем Козаком. Договорились. Сейчас написал обращение о выделении 1,5 млрд рублей. Ранее просили 3 миллиарда на 2 тысячи лифтов, но физически ни один производитель не успеет поставить их за один год. Сейчас остановились на том, что в этом году необходимо поменять 900 лифтов. Предварительно переговоры с производителями проведены", – рассказал Аксенов.

Сейчас на территории оккупированного полуострова не работают 2 300 лифтов. При этом, со слов Аксенова, лишь около сотни лифтов можно восстановить за счет фонда капремонта.

Ранее "Региональный фонд капитального ремонта" оккупированного Крыма объявил закупку на сумму почти 89 млн для замены 43 лифтов в многоквартирных домах в восьми крымских городах. Согласно документу, замена лифтов будет произведена в 24 многоквартирных домах в Джанкое, Красноперекопске, Алуште, Армянске, Симферополе, Керчи, Щелкино и в Феодосии.