В Баку сегодня открылось первое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

На встрече состоится обмен мнениями по ряду вопросов, проистекающих из Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также по итогам V саммита глав прикаспийских государств в Актау, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Открывая заседание, руководитель аппарата кабинета министров Азербайджанской Республики Халаф Халафов отметил, что после саммита стороны продолжают работу. Есть прогресс, сделаны ряд изменений, которые будут обсуждаться в ходе нынешнего заседания, заявил он. Страны подписали документ, который обеспечивает стабильность в регионе, что может быть примером для других стран мира, подчеркнул Халафов.

По словам Халафова, в ходе заседания участники, в первую очередь, определят процедуру работы рабочей группы, обсудят ратификацию Конвенции на основе законодательства каждой из стран. Также будет обсуждена методика установления прямых исходных линий на Каспии с целью определения территориальных вод.

Посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на проведение следующего заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия в ближайшие месяцы.

Затем встреча продолжилась за закрытыми дверями.