Хронологія кризи в Азовському морі: тривалість штучної затримки суден в Керченській протоці знову почала зростати / Інфографіка
|11:21 19.02.2019
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - тривалість штучної затримки суден в Керченській протоці в першій половині лютого 2019 знову почала зростати.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє, що протягом 1 - 18 лютого 2019 тривалість штучного утримання суден, що прямують до/з Маріуполя та Бердянська збільшилися у порівнянні із січнем 2019 року таким чином:
- на вході до Азовського моря - в середньому з 32,1 до 35,5 годин (+10,6%), діаграма 1;
- на виході з Азовського моря - в середньому - з 23,9 до 34,7 годин (+ 45,2%), діаграма 2.
P.S. Тривалих штормів, що могли б суттєво вплинути на статистичні показники, в цей час не було.
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