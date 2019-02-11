Щодо кризи в Азовському морі - тривалість штучної затримки суден в Керченській протоці в першій половині лютого 2019 знову почала зростати.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє, що протягом 1 - 18 лютого 2019 тривалість штучного утримання суден, що прямують до/з Маріуполя та Бердянська збільшилися у порівнянні із січнем 2019 року таким чином:

- на вході до Азовського моря - в середньому з 32,1 до 35,5 годин (+10,6%), діаграма 1;

- на виході з Азовського моря - в середньому - з 23,9 до 34,7 годин (+ 45,2%), діаграма 2.

P.S. Тривалих штормів, що могли б суттєво вплинути на статистичні показники, в цей час не було.