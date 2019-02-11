Українці долучилися до ініціативи звернутися до Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо звільнення українських моряків з полону РФ, за дуже короткий термін зібрано майже 25 тисяч підписів.

Про це у вівторок написав у своєму мікроблозі у Twitter президент Петро Порошенко, передає УНН.

"Вдячний усім небайдужим, усім відомим українцям, що долучилися до ініціативи звернутися до Генсека ООН щодо звільнення наших моряків з полону РФ. Це озброює і Президента, і українських дипломатів, які відіграють не менш важливу роль, ніж воїни на фронті, захищаючи позицію України. За дуже короткий термін зібрано майже 25 тисяч підписів. Це демонструє, наскільки високо в пріоритеті дій української влади, українського громадянського суспільства, активістів та небайдужих людей стоїть повернення наших хлопців додому з російського полону", - зазначив Порошенко.

З його слів, йдеться не лише про 24 моряків, а й про Олега Сенцова, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, кримських татар, які зазнають тортур лише через те, що відмовляються брати російські паспорти, тримають в серці Україну і не готові йти на співпрацю з окупантами.

Також Президент нагадав, що напередодні "усі 28 країн ЄС одноголосно підтримали рішення про запровадження "Азовського пакету" санкцій проти РФ у зв’язку з актом агресії проти України в Азовському морі і Керченській протоці".

"Це форма солідарності з Україною, яка для нас надзвичайно важлива", - прокоментував він.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків після цього заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.