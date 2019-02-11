Ініціатива звернутися до Генсека ООН щодо моряків вже зібрала тисячі підписів
|12:21 19.02.2019
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|Крым
Українці долучилися до ініціативи звернутися до Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо звільнення українських моряків з полону РФ, за дуже короткий термін зібрано майже 25 тисяч підписів.
Про це у вівторок написав у своєму мікроблозі у Twitter президент Петро Порошенко, передає УНН.
"Вдячний усім небайдужим, усім відомим українцям, що долучилися до ініціативи звернутися до Генсека ООН щодо звільнення наших моряків з полону РФ. Це озброює і Президента, і українських дипломатів, які відіграють не менш важливу роль, ніж воїни на фронті, захищаючи позицію України. За дуже короткий термін зібрано майже 25 тисяч підписів. Це демонструє, наскільки високо в пріоритеті дій української влади, українського громадянського суспільства, активістів та небайдужих людей стоїть повернення наших хлопців додому з російського полону", - зазначив Порошенко.
З його слів, йдеться не лише про 24 моряків, а й про Олега Сенцова, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, кримських татар, які зазнають тортур лише через те, що відмовляються брати російські паспорти, тримають в серці Україну і не готові йти на співпрацю з окупантами.
Також Президент нагадав, що напередодні "усі 28 країн ЄС одноголосно підтримали рішення про запровадження "Азовського пакету" санкцій проти РФ у зв’язку з актом агресії проти України в Азовському морі і Керченській протоці".
"Це форма солідарності з Україною, яка для нас надзвичайно важлива", - прокоментував він.
Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків після цього заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.
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