В аннексированном Крыму активизировались оползни

12:01 19.02.2019 0 комментариев Крым

На 2019 год приходится максимум естественного оползневого цикла для аннексированного Россией полуострова.

При этом в оккупированном Крыму до сих пор нет единой программы, позволяющей системно исследовать и предупреждать ЧС, связанные с оползнями, пишут Новости Крыма.

Всего в Крыму переселения из аварийных домов ждут 947 человек, больше половины их них – жители Большой Ялты. 

Территория Большой Ялты — эпицентр оползневых процессов в Крыму, которые встречаются, при этом, по всей территории полуострова. Всего в регистре «Крымгеологии» зафиксировано 1602 оползня, а с учетом тех, что еще не попали в каталог – больше двух тысяч. По данным материалов Генерального плана городского округа Ялта, около 45 процентов оползней имеют площадь до 5 тысяч квадратных метров, реже их размер достигает 20 тысяч «квадратов».

«2019 год – время повышенной активизации оползневых процессов. Максимумы между соседними циклами составляют 13-17 лет, и они приурочены к годам с обильными осадками. Сейчас много снега в горах, паводки, дожди – все процессы активизировались», — тмечают в геологическом отделе "Крымского противооползневого управления".

Специалисты прогнозируют, что наиболее заметными проявлениями оползневых процессов станут в ближайшее время обрушения подпорных стен.

Специалисты настаивают, что в оккупированном Крыму необходимо в ближайшее время разработать и принять Генеральную схему инженерной защиты побережья, регламентирующую любое строительство. 

Ориентировочная оценка средств, необходимых для грамотного районирования территории составит почти два миллиарда рублей.



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