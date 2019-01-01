Граждане Турции и Молдовы с 19 февраля смогут совершать взаимные визиты по удостоверениям личности.

Об этом сообщил агентству «Анадолу» посол Турции в Кишиневе Гюрол Секменсюер.

По словам дипломата, соглашение об упрощении визового режима, подписанное 17 октября 2018 года в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Молдову, вступает в силу со вторника, 19 февраля 2019 года.

С этого дня граждане Молдовы смогут оставаться в Турции без визы не более 90 дней на каждые 180 дней. Для этого будет достаточно предъявления ID-карты, пояснил посол. То же требование будет распространяться на турецких граждан, посещающих Молдову.

«Данное соглашение стало результатом дружественных отношений и стратегического партнерства между Турцией и Молдовой»,- подчеркнул Секменсюер.

По его словам, в прошлом году 35 процентов, граждан Молдовы, выехавших на отдых за рубеж, то есть около 80 тысяч человек, предпочли курорты Турции. «Из Турции в Молдову в 2018 году прибыло 20 тысяч туристов. Уверен, что эти показатели увеличатся в несколько раз благодаря упрощению визового режима»,- сказал дипломат.