Суд по "справі Хізб ут-Тахрір": поняті підписали протоколи, не читаючи

11:01 19.02.2019 0 комментариев Крым

Двоє свідків протокол допиту в 2017 році підписали, не ознайомившись із вмістом.

На засіданні Північно-Кавказького окружного військового суду у російському Ростові по справі фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рустема Ісмаїлов, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова і Айдера Салединова допитали свідків, які заявили, що виступали понятими під час обшуків в будинках підсудних, але не були присутні в приміщенні, коли силовики нібито знайшли друковані матеріали з тематикою організації "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГО "Кримська солідарність" на сторінці Facebook.

Як повідомляється, двоє свідків також заявили в суді, що протокол допиту у 2017 році вони підписали, не ознайомившись з вмістом.

При цьому один з підписали розповів, що нікого з обвинувачених не знає особисто.

За його словами, під час обшуку "шукали заборонену літературу".

Свідок розповів, що він навчається в "Кримському федеральному університеті" та взяти участь у слідчих заходах йому запропонував декан факультету.

На питання адвоката Сергія Легостова, як проходив обшук, один зі свідків відповів, що весь час, коли проходив обшук, він перебував у вітальні, при проведенні обшуку в інших кімнатах поняті не були присутні. За словами свідка, поняті не були присутні, коли знайшли літературу на горищі.

Нагадаємо, 6 лютого 2019 Едему Смаїлову і Серверу Мустафаєву підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт до 9 квітня.

7 лютого так званий "суд" анексованого РФ Криму, який розглядав клопотання слідчого ФСБ про продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Хізб ут - Тахрір" Тимура Ібрагімова і Эрнесу Аметова, залишив їх під вартою ще на два місяці.



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