Голова парламенту Туреччини оголосив про свою відставку
|10:41 19.02.2019
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|Турция
Біна Йилдирим оголосив про відставку з поста голови Великих національних зборів (парламенту) Туреччини (ВНЗТ).
Про це повідомляє УНН із посиланням на Anadolu Agency.
“Сьогодні я залишаю посаду голови Великих національних зборів Туреччини. Перше, що я зроблю після цього заходу — подам в ВНЗТ прохання про відставку”, — заявив Йилдирим на заході за участю колишніх голів ВНЗТ, а також депутатів парламенту Туреччини 27-го скликання.
За його словами, вибори нового спікера відбудуться 19 лютого о 9:00 за турецьким часом (8:00 за київським часом). Йилдирим повідомив, що до обрання нового голови ВНЗТ його обов’язки виконуватиме депутат парламенту Джелал Аднан.
Раніше Біна Йилдирим заявляв, що 18 лютого складе з себе повноваження спікера парламенту в зв’язку з висуненням його кандидатури на посаду мера Стамбула.
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