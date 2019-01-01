Біна Йилдирим оголосив про відставку з поста голови Великих національних зборів (парламенту) Туреччини (ВНЗТ).

Про це повідомляє УНН із посиланням на Anadolu Agency.

“Сьогодні я залишаю посаду голови Великих національних зборів Туреччини. Перше, що я зроблю після цього заходу — подам в ВНЗТ прохання про відставку”, — заявив Йилдирим на заході за участю колишніх голів ВНЗТ, а також депутатів парламенту Туреччини 27-го скликання.

За його словами, вибори нового спікера відбудуться 19 лютого о 9:00 за турецьким часом (8:00 за київським часом). Йилдирим повідомив, що до обрання нового голови ВНЗТ його обов’язки виконуватиме депутат парламенту Джелал Аднан.

Раніше Біна Йилдирим заявляв, що 18 лютого складе з себе повноваження спікера парламенту в зв’язку з висуненням його кандидатури на посаду мера Стамбула.