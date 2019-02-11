Береговые комплексы «Бал» и ракетный корабль ЧФ страны оккупанта учились уничтожать друг друга
|10:21 19.02.2019
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|Крым
Расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» совместно с экипажем малого ракетного корабля Черноморского флота РФ «Орехово-Зуево» провели учение с выполнением электронных пусков ракет по морской и береговым целям.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.
«По замыслу учения, дивизионам комплекса «Бал» необходимо было обнаружить и условно поразить корабль «противника», а экипажу МРК «Орехово-Зуево» – отразить ракетные удары береговых комплексов и ответным пуском ракетного оружия «уничтожить» позиции «Бала», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что учебный бой прошел без фактического применения ракетного оружия. В ходе учений личный состав боевых постов противовоздушной обороны корабля отразил ракеты береговых комплексов. Расчеты комплексов «Бал» уничтожили ракеты, выпущенные с корабля.
В пресс-службе подчеркнули, что в финале был проведен анализ учебного боя. Учения показали способность расчетов береговых комплексов и личного состава корабля вести эффективную оборону в случае применения «противником» современных видов вооружения.
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