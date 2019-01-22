Расчеты радиоэлектронной борьбы Каспийской флотилии и специалисты РЭБ 49-й общевойсковой армии Южного военного округа страны оккупанта провели совместное учение по радиоэлектронному подавлению средств радиосвязи, навигации и радиолокации условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот - 2017.

Расчеты станций радиопомех Р-330 БМВ из состава комплекса «Борисоглебск», станций РЭБ «Красуха», комплексов технического контроля «Дзюдоист» — мощными излучениями исказили навигационное поле условного противника и сорвали возможность наведения вооружения на прикрываемые войска.

Также были отработаны задачи по воздействию на навигационные системы беспилотной авиации условного противника путем применения автоматизированной станции помех.

Данное учение прошло в рамках единого замысла командно-штабных учений подразделений РЭБ, в которых приняли участие более 300 военнослужащие Каспийской флотилии и 49-й общевойсковой армии ЮВО, было задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники.