Каспийская флотилия оккупантов провела учения по РЭБ
|10:01 19.02.2019
|0 комментариев
|Россия
Расчеты радиоэлектронной борьбы Каспийской флотилии и специалисты РЭБ 49-й общевойсковой армии Южного военного округа страны оккупанта провели совместное учение по радиоэлектронному подавлению средств радиосвязи, навигации и радиолокации условного противника.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот - 2017.
Расчеты станций радиопомех Р-330 БМВ из состава комплекса «Борисоглебск», станций РЭБ «Красуха», комплексов технического контроля «Дзюдоист» — мощными излучениями исказили навигационное поле условного противника и сорвали возможность наведения вооружения на прикрываемые войска.
Также были отработаны задачи по воздействию на навигационные системы беспилотной авиации условного противника путем применения автоматизированной станции помех.
Данное учение прошло в рамках единого замысла командно-штабных учений подразделений РЭБ, в которых приняли участие более 300 военнослужащие Каспийской флотилии и 49-й общевойсковой армии ЮВО, было задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники.
Ещё на эту тему:
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Российские военнослужащие в непризнанном Приднестровье провели соревнование по ориентированию на местности
Южный военный округ РФ отрабатывает тактику ночных атак танковых и вертолетных соединений
Более 3 тыс. российских военных в Абхазии подняты тревоге
В ЮВО страны оккупанта на этой неделе проверят боеготовность более 100 воинских частей
Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии
В проверке боевой готовности на Северном Кавказе задействованы 5 тыс. военнослужащих
РФ наступного року проведе більше 18 тисяч військових навчань
Артиллерия страны агрессора отработала на учениях в Абхазии прикрытие высадки морского десанта