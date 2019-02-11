На окупованому Росією півострові почав засолятися ґрунт.

Це помітили в Радянському районі півострова в селі Дмитрівка.

Місцеві мешканці нарікають на те, що Сиваш став солонішим, пише УНІАН.

"Сиваш став солонішим, дерева гинуть один за іншим. Вони висихають, потім їх сушать на дрова, але деревина пахне інакше, ніж раніше. Ніби вона просочилася сольовим розчином", - йдеться у повідомленні.

Після того, як Україна перекрила постачання води, проблему зі зрошенням землі окупантам так і не вдалося вирішити.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Фото до цього матеріалу - пень одного з дерев біля Сиваша. Він не пофарбований білою фарбою, це звичайна сіль. Місцеві жителі запевняють - такі пні в останні роки стали з'являтися все частіше. Дерева гинуть через засолення грунту.



Фото: Валентина Васильева/Крымская правда