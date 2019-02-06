Законопроект Конгресу США передбачатиме санкції щодо зовнішнього боргу Росії

09:21 19.02.2019 0 комментариев Россия

Законопроект, що розробляють у Конгресі США, щодо нових санкцій для РФ, передбачатиме їхнє застосування до зовнішнього боргу РФ.

Про це в понеділок у Брюсселі журналістам повідомив один зі співавторів документа, сенатор Боб Менендес (Bob Menendez, демократ), передає Інтерфакс-Україна.

Законопроект, відомий під назвою "Захищаючи американську безпеку від Кремлівської агресії" ("Defending American Security from Kremlin Aggression Act", DASKA, було розроблено за участю сенаторів Ліндсі Грем (Lindsey Graham, республіканка), Корі Гарднера (Cory Gardner, республіканець), Бена Кардіна (Ben Cardin, демократ)) і Джин Шахін (Jeanne Shaheen, демократ) і було представлено 13 лютого.

"Всеосяжне законодавство спрямоване на посилення економічного, політичного та дипломатичного тиску на РФ у відповідь на втручання Росії в демократичні процеси за кордоном, зловмисний вплив у Сирії та агресію проти України, зокрема в Керченській протоці", - пояснюється в прес-релізі, розміщеному на сайті Б.Менендеса.

В інтерв'ю журналістам, говорячи про те, який саме борг РФ мається на увазі в законопроекті, зовнішній або внутрішній, сенатор сказав: "Я вважаю, що наш фокус зосереджений на зовнішніх боргах".

"Це - спільні зусилля, спрямовані на те, щоб за порушення міжнародного порядку змусити Росію відступити назад. Ми додали (до законопроекту) цілий розділ про роботу в координації з нашими союзниками, включаючи Європу. Ми додали це до закону, щоб гарантувати, що ми досягнемо нашої мети, а це - змусити Росію підкорятися міжнародному порядку", - пояснив сенатор.

Б.Менендес також повідомив, що в законопроекті немає жодних санкцій, які б стосувалися російського газотранспортного проекту "Північний потік-2". "Стосовно "Північного потоку-2" немає нічого, щоб ми передбачали", - констатував політик.

Законопроект із новими санкціями в ЗМІ вже назвали "санкційним законом із пекла". Відповідно до прогнозів, законопроект має шанс бути проголосованим у Конгресі, проте потім його має підписати президент США Дональд Трамп.

Санкції в законопроекті, зокрема, спрямовані щодо банків РФ, які підтримують зусилля зі втручання у вибори за межами Росії, кібернетичний сектор країни, державний борг, а також індивідуальні санкції, спрямовані проти корупційних діянь, прямих або непрямих, від імені президента РФ Володимира Путіна. Законопроектом буде передбачено застосувати санкції до газового та нафтового сектора РФ.



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