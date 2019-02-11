Спустя почти три месяца после захвата украинских военных кораблей у берегов оккупированного Крыма Евросоюз готов расширить санкции в отношении РФ.

Впрочем, состоявшееся в понедельник, 18 февраля, в Брюсселе заседание глав МИДов стран—членов ЕС показало: новые ограничительные меры будут относительно скромными, пишет Коммерсантъ.

Вместо введения дополнительных экономических санкций было решено расширить список граждан РФ, которым запрещен въезд в ЕС.

Их имена должны стать известны в ближайшие дни.

В Госдуме России заявили: украинские моряки, арест которых и стал причиной новых санкций, «останутся сидеть в камере, какими бы слезами ни заливался Киев или официальный Брюссель».

Отвечая в понедельник перед началом заседания на вопрос “Ъ”, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак пояснил:"Новые санкции ЕС по Керчи — это включение в черный список нескольких человек."