Літак американських ВПС провів розвідку біля берегів Криму
|08:41 19.02.2019
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|Крым
Літак Військово-повітряних сил США провів розвідку в Чорному морі біля берегів Криму.
Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Радіо Свобода "Крим.Реалії", яке посилається на PlaneRadar.
За інформацією PlaneRadar, пишуть ЗМІ, радіорозвідники RC-135V з бортовим номером 64-14846 і позивним MITE21 о 07:35 за київським часом злетів з авіабази “Суда-Бей” в Греції.
Вже через 10 хвилин Boeing прибув в акваторію Чорного моря і приступив до розвідувального польоту біля берегів Криму.
RC-135V курсував у зазначеному районі близько трьох годин, зазначають ЗМІ.
9 січня стратегічний розвідувальний літак Військово-повітряних сил США зробив багатогодинний політ поблизу Криму.
6 листопада 2018 року російський реактивний винищувач здійснив “небезпечне перехоплення” американського розвідувального літака, що пролітав у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
У січні 2018 року російський військовий літак також здійснив небезпечне перехоплення над Чорним морем. Тоді Су-27 пролетів за два метри від літака ВМС США.
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