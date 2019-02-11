Літак Військово-повітряних сил США провів розвідку в Чорному морі біля берегів Криму.

Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Радіо Свобода "Крим.Реалії", яке посилається на PlaneRadar.

За інформацією PlaneRadar, пишуть ЗМІ, радіорозвідники RC-135V з бортовим номером 64-14846 і позивним MITE21 о 07:35 за київським часом злетів з авіабази “Суда-Бей” в Греції.

Вже через 10 хвилин Boeing прибув в акваторію Чорного моря і приступив до розвідувального польоту біля берегів Криму.

RC-135V курсував у зазначеному районі близько трьох годин, зазначають ЗМІ.

9 січня стратегічний розвідувальний літак Військово-повітряних сил США зробив багатогодинний політ поблизу Криму.

6 листопада 2018 року російський реактивний винищувач здійснив “небезпечне перехоплення” американського розвідувального літака, що пролітав у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

У січні 2018 року російський військовий літак також здійснив небезпечне перехоплення над Чорним морем. Тоді Су-27 пролетів за два метри від літака ВМС США.