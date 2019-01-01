ЄС розробляє програми для підтримки Приазов'я
|08:21 19.02.2019
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|Украина
Євросоюз готує нові заходи для підтримки українських територій поблизу Азовського моря.
Про це заявила Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні за підсумками засідання Ради ЄС у понеділок, 18 лютого, повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Ми обговорили подальші елементи підтримки, яку ми можемо надати, особливо для територій в регіоні Азовського моря", - зазначила Могеріні.
Вона нагадала, що у кінці січня - на початку лютого українське Приазов'я відвідали чиновники ЄС. За результатами цього візиту в Брюсселі і визначали сфери подальшої пітримки. За словами Могеріні, в першу чергу йдеться про розвиток автомобільного і залізничного сполучення, створення навчальних центрів у містах Приазов'я, а також підтримка малих і середніх підприємств.
Цього ж дня Брюссель відвідав і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, рішення щодо цих програм планують ухвалити наступного тижня, коли Україну відвідає віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який завідує фінансами та питаннями соціального діалогу.
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