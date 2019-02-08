Політв'язня Володимира Балуха етапували в Краснодар
|08:01 19.02.2019
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|Крым
Кримської правозахисній групі стало відомо, що Володимира Балуха доставили до Краснодару.
Як довго він буде там перебувати, поки невідомо, пише Crimean Human Rights Group.
З СІЗО Сімферополя для етапування його забрали голодним і без речей.
Причини етапування поки йому не назвали.
Керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що для Балуха з його відкритою проукраїнською позицією "етапування в російську колонію — це пряма загроза його життю". Крім того, підкреслила вона, етапування Балуха за межі Криму порушує міжнародне гуманітарне право.
Кримська правозахисна група повідомляла раніше, що 13 лютого 2019 року Балуха етапували з керченської колонії до слідчого ізолятора Сімферополя. Вчора у його дружини Наталії відмовилися прийняти передачу, а сьогодні повідомили, що його вивезли з СІЗО.
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