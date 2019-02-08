Кримської правозахисній групі стало відомо, що Володимира Балуха доставили до Краснодару.

Як довго він буде там перебувати, поки невідомо, пише Crimean Human Rights Group.

З СІЗО Сімферополя для етапування його забрали голодним і без речей.

Причини етапування поки йому не назвали.

Керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що для Балуха з його відкритою проукраїнською позицією "етапування в російську колонію — це пряма загроза його життю". Крім того, підкреслила вона, етапування Балуха за межі Криму порушує міжнародне гуманітарне право.

Кримська правозахисна група повідомляла раніше, що 13 лютого 2019 року Балуха етапували з керченської колонії до слідчого ізолятора Сімферополя. Вчора у його дружини Наталії відмовилися прийняти передачу, а сьогодні повідомили, що його вивезли з СІЗО.