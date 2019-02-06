После ремонта в оккупированном Севастополе большой противолодочный корабль Северного флота вышел в море
|21:01 18.02.2019
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|Крым
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" восстановил техническую готовность на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе и вышел в море.
Об этом сообщили в понедельник, 18 февраля, в пресс-службе флота, передает Интерфакс.
"Сегодня большой противолодочный корабля Северного флота "Североморск" вышел в Чёрное море для проверки качества проведённого межпоходового ремонта на судоремонтном заводе в Севастополе", - говорится в сообщении.
БПК прибыл в оккупированный Севастополь 10 января после дальнего похода в Индийский океан и Средиземное море.
"Основной комплекс технических работ на корабле успешно завершён. Во время начавшегося выхода в море экипаж и корабль подтвердят готовность к выполнению задач по основному предназначению", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Североморск" вышел из главной базы Северного флота Североморска в начале июля прошлого года. Он принимал участие в главном военно-морском параде в Кронштадте, выполнял задачи дальнего похода в Средиземном море. С конца сентября по середину декабря североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.
"Североморск" (проект 1155) был заложен на заводе "Янтарь" в Калининграде в 1984 году. Спущен на воду в 1985 году. В составе ВМФ СССР с 1988 года. Большие противолодочные корабли проекта 1155 предназначены для борьбы с атомными подводными лодками противника в океанской зоне, обеспечения боевых действий своих подводных лодок и охранения надводных кораблей.
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