Росія готується до подальшої ескалації на випадок майбутнього переходу українських кораблів до Азовського моря
|20:41 18.02.2019
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|Крым
Відповідно до морського припису NAVAREA III 0184/2019 Росія закрила район в Азовському морі поблизу Керченської протоки для проведення стрільб впродовж 18-20 лютого 2019 року.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Стрільби відбуватимуться у західній частині Темрюкської затоки, що розташована поблизу Керченської протоки.
Як стало відомо Українському мілітарному порталу з власних джерел, цими вихідними в ніч з суботи на неділю Росія проводила радіотехнічні навчання на виході з Керченської протоки у Чорне море.
Зміст яких – виявлення координатів втраченої радарної цілі Кіз-Аульським та Такільським радіотехнічними постами спостереження, що у південній частині Керченської протоки у Чорному морі.
Район проведення радіотехнічних навчань Росією у Керченській протоці 16-17 лютого
Навчання відбулась у районі де 25 листопада 2018 року Росія в наслідок акту агресії захопила українські екіпажі двох малих броньованих артилерійських катерів”Бердянськ” та “Нікополь” та буксиру “Яни Капу”.
Тобто є всі підстави говорити про підготовку Росії до подальшої ескалації на випадок майбутнього переходу українських кораблів до Азовського моря.
Закритий Росією район в Азовському морі з 18 по 20 лютого 2019 року
Район проведення радіотехнічних навчань Росією у Керченській протоці 16-17 лютого
Район проведення радіотехнічних навчань Росією у Керченській протоці 16-17 лютого
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