Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада
|20:21 18.02.2019
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|Россия
В отношении российских товаров по состоянию на конец 2018 года 62 страны применяют 159 ограничительных мер, говорится в мониторинге Минэкономразвития за 2018 год.
Сумма предполагаемого ущерба от введенных мер, по экспертной оценке, составляет $6,3 млрд, сообщает Интерфакс.
Лидером по числу ограничительных мер в отношении продукции из РФ является ЕС (25), Украина (22), Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9), Австралия (6).
Максимальный ущерб для российских экспортеров приходится на ограничения в ЕС (свыше $2,4 млрд), в США (свыше $1,1 млрд), на Украине ($775 млн), в Турции ($713 млн).
Больше всего от ограничений страдает металлургическая промышленность - ущерб для нее оценивается почти в $4 млрд.
Для предприятий сельскохозяйственной промышленности ущерб оценивается в $1,1 млрд, для химической - в $641 млн, для автомобильной - в $306 млн.
В докладе отмечается, что по итогам 2018 года Минэкономразвития удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения (в том числе угрозы их введения), оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки.
"По экспертным оценкам, ущерб от их действия превышал $330 млн", - говорится в обзоре.
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