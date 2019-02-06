Учебник по истории Крыма для 10 классов, вызвавший критику у крымских татар, отсутствует в федеральном перечне учебников (ФПУ).

Об этом заявили в Министерстве просвещения России.

«Указанное учебное пособие не содержится в федеральном перечне учебников»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, передает Коммерсантъ.

По данным Минпросвящения, в 2014 году была разработана концепция учебно-методического комплекса по отечественной истории, и на ее базе был создан ряд учебников, по которым учатся школьники во всей стране. Эти книги, заявили в ведомстве, позволяют изучать историю Крыма и Севастополя «как неотделимую часть истории России, включая сведения о Крымской войне и обороне Севастополя, события Гражданской и Великой Отечественной войны, развернувшиеся на полуострове».

Отметим, что в каталоге издательства «Просвещение» указанного учебника тоже нет.

Позже издательство «Просвещение» согласилось внести правки в учебник по истории для 10 класса автора С.В. Юрченко (М.: Просвещение, 2018 г.).

«"Просвещение" открыто для обсуждения конкретных предложений и замечаний, высказанных в адрес авторов пособия. При условии согласия авторов мы готовы внести правки в переданный на печать материал»,— заявили РБК в издательстве.