"Ихтамнет": В РФ заявили что, вызвавшего критику у крымских татар учебника нет в федеральном перечне
|20:01 18.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Учебник по истории Крыма для 10 классов, вызвавший критику у крымских татар, отсутствует в федеральном перечне учебников (ФПУ).
Об этом заявили в Министерстве просвещения России.
«Указанное учебное пособие не содержится в федеральном перечне учебников»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, передает Коммерсантъ.
По данным Минпросвящения, в 2014 году была разработана концепция учебно-методического комплекса по отечественной истории, и на ее базе был создан ряд учебников, по которым учатся школьники во всей стране. Эти книги, заявили в ведомстве, позволяют изучать историю Крыма и Севастополя «как неотделимую часть истории России, включая сведения о Крымской войне и обороне Севастополя, события Гражданской и Великой Отечественной войны, развернувшиеся на полуострове».
Отметим, что в каталоге издательства «Просвещение» указанного учебника тоже нет.
Позже издательство «Просвещение» согласилось внести правки в учебник по истории для 10 класса автора С.В. Юрченко (М.: Просвещение, 2018 г.).
«"Просвещение" открыто для обсуждения конкретных предложений и замечаний, высказанных в адрес авторов пособия. При условии согласия авторов мы готовы внести правки в переданный на печать материал»,— заявили РБК в издательстве.
Ещё на эту тему:
Поліція розслідує насильницьке зникнення кримських татар на окупованому півосторові
Окупанти заарештували одного з кримських татар на два місяці
Росія розгорнула у Криму "повзучу депортацію" кримських татар
«Дело 26 февраля»: крымских татар отпустили из-под домашнего ареста, но приговор оставили
Полиция АР Крым открыла дело из-за незаконных обысков крымских татар
ФСБшники після обшуків затримали трьох кримських татар
В отношении политзаключенного Бекирова не проводят следственных действий, а его состояние ухудшается