На Генеральній Асамблеї ООН, 20 лютого, будуть обговорювати проблематики окупованих Росією Криму та Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після візиту до Брюсселя, передає УНН.

“Це дуже класно, що ми на Генасамблеї можемо обговорювати і окупований Крим і окупований Донбас. Раніше було, що проблематику окупованого Криму розглядала Генсамблея, а проблематику окупованого Донбасу – в основному Рада Безпеки ООН. Тепер ми можемо сказати, що комплексно робить Росія на окупованих територіях, як вона постійно дестабілізує Україну”, - зазначив Клімкін.