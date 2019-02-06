20 лютого на Генасамблеї ООН обговорять проблематики Криму та Донбасу
|19:41 18.02.2019
|0 комментариев
|Крым
На Генеральній Асамблеї ООН, 20 лютого, будуть обговорювати проблематики окупованих Росією Криму та Донбасу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після візиту до Брюсселя, передає УНН.
“Це дуже класно, що ми на Генасамблеї можемо обговорювати і окупований Крим і окупований Донбас. Раніше було, що проблематику окупованого Криму розглядала Генсамблея, а проблематику окупованого Донбасу – в основному Рада Безпеки ООН. Тепер ми можемо сказати, що комплексно робить Росія на окупованих територіях, як вона постійно дестабілізує Україну”, - зазначив Клімкін.
Ещё на эту тему:
09:21 18.02.2019
Азовське море не територія РФ, в ньому діють домовленості для міжнародних вод і Москва має їх дотримуватися
Азовське море не територія РФ, в ньому діють домовленості для міжнародних вод і Москва має їх дотримуватися
15:41 15.02.2019
Американский военный рассказал, когда Путин понял что может без наказано захватить Крым
Американский военный рассказал, когда Путин понял что может без наказано захватить Крым
10:21 14.02.2019
В ООН обговорили виконання "кримських" резолюцій
В ООН обговорили виконання "кримських" резолюцій
20:41 13.02.2019
Совет Думы страны агрессора хочет провести выездное заседание в оккупированном Крыму
Совет Думы страны агрессора хочет провести выездное заседание в оккупированном Крыму
18:01 13.02.2019
У Москві заявили, що не повернуть Крим в обмін на скасування санкцій
У Москві заявили, що не повернуть Крим в обмін на скасування санкцій
18:41 12.02.2019
Міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі говоритимуть про санкції та українських моряків
Міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі говоритимуть про санкції та українських моряків
14:21 12.02.2019
Підконтрольний Кремлю "парламент" Криму замовив виготовлення 500 медалей для організаторів "кримської весни"
Підконтрольний Кремлю "парламент" Криму замовив виготовлення 500 медалей для організаторів "кримської весни"
09:41 12.02.2019
Прокуратура категорично відкидає припущення про те, що капітан сейнера виявився в Криму завдяки закулісних домовленостей
Прокуратура категорично відкидає припущення про те, що капітан сейнера виявився в Криму завдяки закулісних домовленостей