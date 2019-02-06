ФСБ заборонила в'їзд до Криму українському фотографу яка висвітлювала репресії проти кримських татар

19:21 18.02.2019 0 комментариев Крым

ФСБ Росії на 10 років заборонила в'їзд до окупованого Криму українському фотографу Аліні Смутко, яка висвітлювала репресії проти кримських татар.

Про це Смутко написала у Facebook, повідомляє  Укрінформ.

"Сьогодні я поповнила список осіб, які «загрожують національній безпеці Російської Федерації". Результат: мені заборонено в'їжджати на територію РФ, і Криму зокрема, до 2028 року", - повідомила фотограф.

Як зазначив її колега Антон Наумлюк, Смутко висвітлювала, крім іншого, репресії проти кримських татар.

Крайнее фото, так сказать: написала Смутко. 



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