ФСБ Росії на 10 років заборонила в'їзд до окупованого Криму українському фотографу Аліні Смутко, яка висвітлювала репресії проти кримських татар.

Про це Смутко написала у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні я поповнила список осіб, які «загрожують національній безпеці Російської Федерації". Результат: мені заборонено в'їжджати на територію РФ, і Криму зокрема, до 2028 року", - повідомила фотограф.

Як зазначив її колега Антон Наумлюк, Смутко висвітлювала, крім іншого, репресії проти кримських татар.

Крайнее фото, так сказать: написала Смутко.