ФСБ заборонила в'їзд до Криму українському фотографу яка висвітлювала репресії проти кримських татар
|19:21 18.02.2019
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|Крым
ФСБ Росії на 10 років заборонила в'їзд до окупованого Криму українському фотографу Аліні Смутко, яка висвітлювала репресії проти кримських татар.
Про це Смутко написала у Facebook, повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні я поповнила список осіб, які «загрожують національній безпеці Російської Федерації". Результат: мені заборонено в'їжджати на територію РФ, і Криму зокрема, до 2028 року", - повідомила фотограф.
Як зазначив її колега Антон Наумлюк, Смутко висвітлювала, крім іншого, репресії проти кримських татар.
Крайнее фото, так сказать: написала Смутко.
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