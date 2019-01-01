Суд у Нідерландах призначив дату розгляду апеляції щодо “скіфського золота”

19:01 18.02.2019 0 комментариев Крым

У Нідерландах суд 11-12 березня розгляне апеляцію на рішення про повернення "скіфського золота" Україні.

Про це сказав міністр юстиції Павло Петренко у коментарі журналістам у понеділок, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"11-12 березня поточного року буде слухання в апеляційній інстанції. Ми маємо чітку юридичну позицію. Я буду представляти інтереси уряду в цьому процесі. І дуже розраховую, що це буде чергове рішення на користь України в юридичній війні з державою-агресором", — заявив Петренко.

Він зазначив, що нині “скіфське золото” залишається на території Нідерландів.

"Ми виграли першу інстанцію в Амстердамі, де суд визнав, що всі цінності є українськими", — нагадав міністр юстиції.

Як повідомлялося, колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку у музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В даному разі це — Україна.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на рішення суду щодо «скіфського золота».

У Києві очікують, що експонати повернуться в Україну після завершення всіх розглядів. Українська влада заявляла, що ці експонати повернуть в кримські музеї після деокупації півострова.



Ещё на эту тему:

19:21 13.02.2019
В окупованій Керчі обвалилися колони античного міста Пантікапей / Відео
17:01 11.02.2019
Окупанти пройшли точку повернення знищуючи культурну спадщину в окупованому Криму
16:08 23.01.2019
Україна перевірила збереження колекції "скіфського золота" в Амстердамі, за яку судиться з окупантами
09:41 18.01.2019
Україна з метою врятувати Ханський палац у Криму вирішує питання внесення його до двох списків ЮНЕСКО
19:41 16.01.2019
Центральный Военно-морской музей РФ получит два филиала в оккупированном Крыму
18:33 06.12.2018
Музей-заповедник "Херсонес" в оккупированном Крыму уйдет под контроль духовника Путина
08:48 25.10.2018
Крымский «суд» отправил на пересмотр жалобу на бездействия властей в связи с разрушением Ханского дворца
10:55 02.10.2018
К заявлению по аннексии Крыма в ЮНЕСКО присоединилось 30 стран
21:01 21.09.2018
ЮНЕСКО призвала защитить Ханский дворец в оккупированном Крыму
14:41 26.07.2018
В оккупированном Крыму прошел «суд» по «делу» о «реставрации» Ханского дворца
11:17 08.06.2018
Полиция АР Крым открыла уголовное производство из-за разрушения Ханского дворца
09:43 07.06.2018
Реконструкцию Ханского дворца в оккупированном Крыму будут оспаривать в суде ООН
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
18:01 15.02.2019
Азербайджан и ЕС проведут транспортный диалог на высоком уровне
14:01 13.02.2019
В Азербайджані відбулося виверження грязьового вулкана
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
Все новости страны
Армения Армения
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
13:21 12.02.2019
Армения не исключает возможности оказать властям Сирии военную помощь
Все новости страны
Болгария Болгария
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
09:41 15.02.2019
У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
12:41 14.02.2019
МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві
09:41 14.02.2019
Додон призвал правительство Молдовы выразить уважение России, которая не пускает к молдавским пилотам
19:41 13.02.2019
Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів
Все новости страны
Россия Россия
20:21 18.02.2019
Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада
19:21 15.02.2019
Девять участников московской группы "Хизб ут-Тахрир" получили от 11 до 16 лет колонии
17:41 15.02.2019
В МИД РФ опасаются наращивания активности НАТО в Черном море
16:41 15.02.2019
В Financial Times рассказали, как Россия спасается от санкций
Все новости страны
Румыния Румыния
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
14:01 12.02.2019
В Румунії розкритикували ідею розміщення нових ядерних ракет у Європі
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
Все новости страны
Турция Турция
12:21 15.02.2019
На востоке Турции проходят крупные международные учения
16:41 14.02.2019
Турция рассматривает альтернативу российской системе С-400
09:21 14.02.2019
В Сочи 14 февраля состоится четвертый трехсторонний саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии
11:41 12.02.2019
У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв'язках з Гюленом
Все новости страны
Украина Украина
21:01 18.02.2019
После ремонта в оккупированном Севастополе большой противолодочный корабль Северного флота вышел в море
20:41 18.02.2019
Росія готується до подальшої ескалації на випадок майбутнього переходу українських кораблів до Азовського моря
20:01 18.02.2019
"Ихтамнет": В РФ заявили что, вызвавшего критику у крымских татар учебника нет в федеральном перечне
19:41 18.02.2019
20 лютого на Генасамблеї ООН обговорять проблематики Криму та Донбасу
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс