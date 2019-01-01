У Нідерландах суд 11-12 березня розгляне апеляцію на рішення про повернення "скіфського золота" Україні.

Про це сказав міністр юстиції Павло Петренко у коментарі журналістам у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"11-12 березня поточного року буде слухання в апеляційній інстанції. Ми маємо чітку юридичну позицію. Я буду представляти інтереси уряду в цьому процесі. І дуже розраховую, що це буде чергове рішення на користь України в юридичній війні з державою-агресором", — заявив Петренко.

Він зазначив, що нині “скіфське золото” залишається на території Нідерландів.

"Ми виграли першу інстанцію в Амстердамі, де суд визнав, що всі цінності є українськими", — нагадав міністр юстиції.

Як повідомлялося, колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку у музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В даному разі це — Україна.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на рішення суду щодо «скіфського золота».

У Києві очікують, що експонати повернуться в Україну після завершення всіх розглядів. Українська влада заявляла, що ці експонати повернуть в кримські музеї після деокупації півострова.