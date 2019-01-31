Глава МЗС Словаччини підтвердив, що питання нових санкцій проти РФ перебуває на порядку денному Ради ЄС
|18:41 18.02.2019
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|Крым
Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ і з європейських питань Словацької Республіки Мирослав Лайчак заявляє, що немає підстав не запроваджувати санкції проти Російської Федерації через ситуацію із захопленням українських моряків та блокуванням судноплавства в Керченській протоці.
Про це Лайчак повідомив перед початком засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, передає УНІАН.
Зокрема, його запитали, чи обговорюватиме сьогодні Рада ЄС санкції проти Росії.
"Це включено до порядку денного. Так, як ви знаєте, це санкції проти осіб, які відповідальні за ситуацію у Керченській протоці і Азовському морі", - сказав голова ОБСЄ.
Також у нього уточнили, чи буде ухвалено відповідне рішення щодо запровадження санкцій.
"У мене немає підстав не вірити це", - наголосив Лайчак.
Як повідомлялося, сьогодні, 18 лютого, Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ розгляне досягнення України у втіленні реформ перед виборами президента і Верховної Ради.
Перед засіданням високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні повідомила, що рішення про нові санкції проти Російської Федерації можуть бути ухвалені у наступні кілька тижнів.
Також вона заявила про важливість збереження уваги на процесі втілення реформ в Україні у рік президентських і парламентських виборів.
Раніше, 15 лютого, президент України Петро Порошенко повідомив, що ЄС вже затвердив «азовський пакет» санкцій проти РФ через захоплення в полон українських моряків та суден й ухвалить його на початку наступного тижня.
Агентство Reuters з посиланням на два дипломатичні ресурси у Брюсселі поінформувало, що ЄС запровадить санкції проти 8 росіян.
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