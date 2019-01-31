Глава МЗС Словаччини підтвердив, що питання нових санкцій проти РФ перебуває на порядку денному Ради ЄС

18:41 18.02.2019 0 комментариев Крым

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ і з європейських питань Словацької Республіки Мирослав Лайчак заявляє, що немає підстав не запроваджувати санкції проти Російської Федерації через ситуацію із захопленням українських моряків та блокуванням судноплавства в Керченській протоці.

Про це Лайчак повідомив перед початком засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, передає УНІАН.

Зокрема, його запитали, чи обговорюватиме сьогодні Рада ЄС санкції проти Росії.

"Це включено до порядку денного. Так, як ви знаєте, це санкції проти осіб, які відповідальні за ситуацію у Керченській протоці і Азовському морі", - сказав голова ОБСЄ.

Також у нього уточнили, чи буде ухвалено відповідне рішення щодо запровадження санкцій.

"У мене немає підстав не вірити це", - наголосив Лайчак.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 лютого, Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ розгляне досягнення України у втіленні реформ перед виборами президента і Верховної Ради.

Перед засіданням високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні повідомила, що рішення про нові санкції проти Російської Федерації можуть бути ухвалені у наступні кілька тижнів.

Також вона заявила про важливість збереження уваги на процесі втілення реформ в Україні у рік президентських і парламентських виборів.

Раніше, 15 лютого, президент України Петро Порошенко повідомив, що ЄС вже затвердив «азовський пакет» санкцій проти РФ через захоплення в полон українських моряків та суден й ухвалить його на початку наступного тижня.

Агентство Reuters з посиланням на два дипломатичні ресурси у Брюсселі поінформувало, що ЄС запровадить санкції проти 8 росіян.

 



Ещё на эту тему:

18:41 15.02.2019
Євросоюз розглядає тільки персональні санкції через Азовську кризу
17:01 15.02.2019
Помпео та Могеріні напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС обговорили ймовірні санкції проти Росії
19:41 14.02.2019
Российские заводы в 2018 году поставили в оккупированный Крым сельхозтехнику на 1 млрд руб
08:01 14.02.2019
США подготовили санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ за нападение на украинские корабли в Керченском проливе
17:01 13.02.2019
Після повідомлень про узгодження США і ЄС санкцій за агресію в Керченській протоці різко впала вартість російського рубля
15:41 13.02.2019
Білорусь торгує содою і вином з окупованого Криму – ЗМІ
17:41 12.02.2019
Архієпископ Климент проситиме санкцій проти влади РФ за знищення церкви Криму
19:01 07.02.2019
"Крымские" санкции нанесли еще один удар по российскому "малому флоту"
09:41 04.02.2019
Deutsche Bank намагався приховати кредит на 600 млн доларів, виданий російському банку
20:20 01.02.2019
Bild: Німецькі компанії продають Росії гвинти для безпілотників, які застосовують у війні проти України
17:01 31.01.2019
США в феврале пересмотрят пакет санкций против России из-за оккупации Крыма
12:33 30.01.2019
"Кримські" санкції працюють навіть в далекому Занзібарі - на прикладі танкерів, що згоріли / Факти
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
18:01 15.02.2019
Азербайджан и ЕС проведут транспортный диалог на высоком уровне
14:01 13.02.2019
В Азербайджані відбулося виверження грязьового вулкана
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
Все новости страны
Армения Армения
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
13:21 12.02.2019
Армения не исключает возможности оказать властям Сирии военную помощь
Все новости страны
Болгария Болгария
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
09:41 15.02.2019
У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
12:41 14.02.2019
МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві
09:41 14.02.2019
Додон призвал правительство Молдовы выразить уважение России, которая не пускает к молдавским пилотам
19:41 13.02.2019
Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів
Все новости страны
Россия Россия
20:21 18.02.2019
Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада
19:21 15.02.2019
Девять участников московской группы "Хизб ут-Тахрир" получили от 11 до 16 лет колонии
17:41 15.02.2019
В МИД РФ опасаются наращивания активности НАТО в Черном море
16:41 15.02.2019
В Financial Times рассказали, как Россия спасается от санкций
Все новости страны
Румыния Румыния
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
14:01 12.02.2019
В Румунії розкритикували ідею розміщення нових ядерних ракет у Європі
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
Все новости страны
Турция Турция
12:21 15.02.2019
На востоке Турции проходят крупные международные учения
16:41 14.02.2019
Турция рассматривает альтернативу российской системе С-400
09:21 14.02.2019
В Сочи 14 февраля состоится четвертый трехсторонний саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии
11:41 12.02.2019
У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв'язках з Гюленом
Все новости страны
Украина Украина
21:01 18.02.2019
После ремонта в оккупированном Севастополе большой противолодочный корабль Северного флота вышел в море
20:41 18.02.2019
Росія готується до подальшої ескалації на випадок майбутнього переходу українських кораблів до Азовського моря
20:01 18.02.2019
"Ихтамнет": В РФ заявили что, вызвавшего критику у крымских татар учебника нет в федеральном перечне
19:41 18.02.2019
20 лютого на Генасамблеї ООН обговорять проблематики Криму та Донбасу
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс