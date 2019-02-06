МЗС анонсував візит кораблів НАТО в Одесу наступного тижня
|18:21 18.02.2019
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|Украина
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував візит кораблів НАТО в Одесу наступного тижня.
Про це міністр повідомив журналістам у Брюсселі після міністерського засідання "Друзі України в ЄС + Україна" на рівні глав зовнішньополітичних відомств держав-членів Європейського Союзу, передає УНІАН.
"Дуже добрі дискусії у трансатлантичному контексті між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, які відбувалися минулого тижня, пройшли в Мюнхені. До речі, наступного тижня буде візит кораблів в Одесу", - сказав Клімкін.
"І там, до речі, Європейський Союз теж буде грати свою роль, і навіть у цьому ми маємо дуже чітке відчуття трансатлантичної солідарності", - заявив Клімкін.
Як повідомлялося раніше , генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс вивчає можливість посилення своєї присутності в регіоні Чорного моря для підтримки України.
Найближчими днями кораблі НАТО увійдуть в Чорне море для участі у військових навчаннях. Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в 2019 році кораблі НАТО майже щомісяця заходитимуть в українські порти.
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