Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував візит кораблів НАТО в Одесу наступного тижня.

Про це міністр повідомив журналістам у Брюсселі після міністерського засідання "Друзі України в ЄС + Україна" на рівні глав зовнішньополітичних відомств держав-членів Європейського Союзу, передає УНІАН.

"Дуже добрі дискусії у трансатлантичному контексті між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, які відбувалися минулого тижня, пройшли в Мюнхені. До речі, наступного тижня буде візит кораблів в Одесу", - сказав Клімкін.

"І там, до речі, Європейський Союз теж буде грати свою роль, і навіть у цьому ми маємо дуже чітке відчуття трансатлантичної солідарності", - заявив Клімкін.

Як повідомлялося раніше , генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс вивчає можливість посилення своєї присутності в регіоні Чорного моря для підтримки України.

Найближчими днями кораблі НАТО увійдуть в Чорне море для участі у військових навчаннях. Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в 2019 році кораблі НАТО майже щомісяця заходитимуть в українські порти.

