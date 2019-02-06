Навчання морських піхотинців за програмою ORBITAL проводитиметься за чотирма напрямками
|18:01 18.02.2019
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|Украина
В Одеській області британські інструктори в рамках навчально-тренувальної місії ORBITAL розпочали підготовку українських морських піхотинців.
Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України, передає УНІАН.
Зазначається, що основна мета цих курсів - підготовка українських військових до ведення бойових дій у різних умовах та приведення наших підрозділів у відповідність до стандартів країн-членів НАТО.
Навчання проводитиметься за чотирма напрямками: курс підготовки молодшого сержантського складу, курс розвідки, курс контрснайперської боротьби та курс ведення бойових дій у нічний час.
«Британські інструктори передаватимуть свій досвід військовослужбовцям однієї з бригад. Слід зазначити, що ці курси буде проведено в рамках підготовки підрозділів до виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил», - заявили в прес-центрі.
Зазначається, що подібні проекти дають можливість українським ВМС здобувати нові знання та навички, а також налагодити взаємодію з представниками збройних сил провідних країн світу з метою подальшої скоординованої співпраці.
Як повідомлялося раніше, у 2015 році уряд Великої Британії за підтримки Палати лордів прийняв рішення про започаткування роботи тренувальної групи британських інструкторів (операція Orbital) та направлення військового персоналу в Україну для надання допомоги у розвитку спроможностей ЗСУ.
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