Якщо Росія заблокує прохід кораблів 5-6 разів, то багато суден просто не зважаться прямувати до Одеси - британський офіцер

17:41 18.02.2019 0 комментариев Украина

Наступною ціллю Путіна може стати Одеський морський порт.

Таку думку висловив член Ради реформ у 2016-2017 роках, колишній підполковник британської армії Глен Грант, передає УНІАН посилаючись на «Обозреватель».

Він зазначив, що Росія використовує комуністичний стиль ведення війни – хвилеподібний.

«І всі ці хвилі накочуються не в якомусь одному конкретному місці — хвиля тут, потім хвиля там. Але в цих хвилях є якась постійна складова. Наша проблема в тому, що ми дивимося тільки на військову, бойову складову. Але чимало цих хвиль не є саме такими. Вони бувають дипломатичними, політичними, економічними, фінансовими. Всі ці засоби вони використовуватимуть там, де це можливо. Уряд не дивиться на це комплексно. Наступною хвилею може бути спроба закрити прохід кораблям в Одесу. Маючи великі сили неподалік від цього регіону, вони можуть спробувати піти на такий крок», – пояснив Грант.

Він припустив, що якщо Росія заблокує прохід кораблів 5-6 разів, то багато суден просто не зважаться прямувати до Одеси, адже це буде важко через постійні зупинки і простої.

«Військові хвилі можуть бути поставлені на певну паузу. Але я не вірю, що Путін чекатиме вічно, адже у нього закінчуються гроші. Тому йому довелося скоригувати свої плани, урізати апетити. Він був змушений зменшити кількість танків і літаків, причому досить серйозно. Але у нього все ще є багато радянської техніки, враховуючи чимало танків, які зосереджені на кордоні. І йому треба використовувати їх, адже він не може собі дозволити тримати їх занадто довго без роботи і водночас не може собі дозволити купувати нові танки», – вважає військовий.

На його думку, зараз Путін у непростій ситуації, і я думаю, що його генерали йому кажуть, що, мовляв, ми маємо щось робити.

«І треба розуміти, де правда, коли вони говорять про своє озброєння, чи це тільки частина однієї з хвиль, коли вони намагаються інформаційно впливати на НАТО, вихваляючись новітньою зброєю, сучасними роботами. Це все хвилі, про які я говорив. Що з цього правда — я не знаю. Що буде далі — я теж не знаю. Але далі щось буде. І ми повинні дивитися на це комплексно. Щоб розуміти — чи буде це військова хвиля, чи фінансова, чи будь-яка інша», – додав Грант.

 



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