Оккупированный Крым не станет возвращать активы украинского Приватбанка и выплачивать ему компенсацию.

Об этом заявил "первый вице-спикер парламента" оккупированного Крыма Ефим Фикс, сообщают Примечания.

"После того как этот банк ушел из Крыма, забрав вклады сотни тысяч крымских вкладчиков, ни о каком возврате активов и выплате компенсаций речи быть не может", — сказал он РИА Новости.

По его мнению, требования Приватбанка выглядят по меньшей мере цинично, так как никто из его представителей почему-то не спешит возвращать крымчанам миллиардные долги.



Как объяснил Фикс, "национализируя" имущество Игоря Коломойского, оккупационные "власти поступили по справедливости, потому что направили эти деньги на погашение долгов обманутых вкладчиков".

На днях Приватбанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к России за потерю активов в оккупированном Крыму. Размер компенсации пока не известен, но в самом банке настаивают на миллиарде долларов.