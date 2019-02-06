В оккупированном Крыму обкатывают новейшую технологию борьбы с общественным недовольством с помощью нового закона о запрете привлечения несовершеннолетних к протестным акциям.

Об этом свидетельствует ситуация вокруг митинга в Ялте, где общественник Сергей Сардыко протестовал против "мэра" города Алексея Челпанова, пишут Примечания.

Сардыко выступает против Челпанова давно, хотя сам Челпанов "возглавляет" Ялту сравнительно недавно. Претензии к "мэру", которого все еще можно с натяжкой называть новым, практически не отличаются от претензий горожан к его предшественнику Андрею Ростенко, Сергей Аксенов сумел вытащить из московской тюрьмы.

Ялтинское же мероприятие, состоявшееся 17 февраля возле киноконцертного зала «Юбилейный», прошло в довольно необычном формате.

Помимо сотни пенсионеров (им терять уже нечего, поэтому на ЮБК именно они составляют костяк митингов) с лозунгами «До каких пор можно издеваться над населением?», приклеенными брендированным скотчем заранее к ограде «Юбилейного», на акцию протеста пришли лица, которых собравшиеся идентифицировали как фан-клуб экс-мэра Ростенко. В частности, на площади был замечен скандальный застройщик из Гаспры Дмитрий Тюкаев и ветераны местного спорта 90-х с характерными чертами лица.

Плакатов и лозунгов они в руках не держали, воззваний не выкрикивали, в толпе был замечен лишь один баннер: «Верните Ростенко».

Но кто-то (имя гражданина уточняется), по словам участников акции, привел на митинг детей - предположительно, подростков из местных спортивных секций. Еще до начала мероприятия их собрали в организованную группу и раздали им плакаты в духе первомайской «Монстрации»: «Свободу хомячкам», «Продам комод», «Всем хорошего настроения».

По словам ялтинцев, подростки организованно выстроились на ступеньках «Юбилейного» и простояли там до самого конца, закрывая лица от теле- и фотокамер.

Полиция и сотрудники отдела внутренней политики ялтинской администрации на действия подростков никак не отреагировали. Хотя согласно новым поправкам в КоАП, принятых Госдумой в декабре 2018 года участие в митингах лиц, не достигших 18 лет, запрещено.

Проигнорировали полицейские и появление в толпе молодого человека в закрывающей лицо «балаклаве». Хотя с другими «нарушителями общественного порядка» не церемонились: с митинга удалили пьяного и женщину с плакатом против пенсионной реформы (мотивировали тем, что пенсионная реформа в теме митинга не заявлена).

Возможно, это была чистая случайность, и спортсменам тоже искренне не нравится грязь, разруха плохое состояние дорог и хищническая застройка побережья.

Но присутствовавшие на митинге говорят, что слышали, как полицейские обсуждали между собой и некими людьми в штатском, не пора ли «оформлять» нарушение.

Сергей Сардыко называет появление подростков на площади «провокацией» и считает, что ответственность за пресечение их действий лежит исключительно на полиции.

«В столице, когда проводятся митинги, устанавливаются специальные заграждения, рамки и полиция проверяет каждого, кто приходит на мероприятие, - рассуждает Сардыко. – У полиции есть возможность отсеивать несовершеннолетних и нарушителей общественного порядка. У нас же, в Ялте, полиция этим заниматься не хочет. Организатор, находящийся на трибуне, не в состоянии отвечать за все. Откуда я знаю, может, кто-то на митинг бомбу принес. Или с грудным ребенком пришел. Это дело полиции – отвечать за общественную безопасность».

На вопрос, что журналист будет делать, если его привлекут за вовлечение несовершеннолетних, как человека, подавшего официальную заявку на проведение митинга,

Сардыко заявил, что «[детей] к участию [в митинге] не призывал». Общественник надеется, что полиция сама разберется, кто привел подростков на мероприятие.

Журналист пока не знает, будет ли подавать заявление о провокации. «У меня намечается встреча с врио начальника ялтинской полиции Виктором Шварцем. Мы эту ситуацию обсудим и от того, как Виктор Александрович ее оценит, будут зависеть мои дальнейшие действия», — заключил Сардыко.

Тем временем в начале феврале 2019 года в Калининграде был составлен первый протокол за вовлечение несовершеннолетних в протестную акцию. 18-летний Иван Лузин привлек двух 17-летних девушек к участию в несанкционированном пикете против пыток. За правонарушение ему грозит штраф до 50 тыс рублей, обязательные работы или арест до 15 суток.



