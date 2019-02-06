Политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля 2019 года, после того, как его супруга Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца, сообщает Crimean Human Rights Group.

Наталье не сообщили, куда вывезли Балуха.

Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования.

Как сообщалось ранее, в СИЗО у Натальи Балух также не приняли передачу для Владимира, сославшись на отсутствие необходимых для этого документов у ответственных за прием передач в СИЗО.