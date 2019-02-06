Политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО
|15:11 18.02.2019
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|Крым
Политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО.
Об этом стало известно сегодня, 18 февраля 2019 года, после того, как его супруга Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца, сообщает Crimean Human Rights Group.
Наталье не сообщили, куда вывезли Балуха.
Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования.
Как сообщалось ранее, в СИЗО у Натальи Балух также не приняли передачу для Владимира, сославшись на отсутствие необходимых для этого документов у ответственных за прием передач в СИЗО.
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