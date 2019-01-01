Оккупационные "власти" Феодосии рассказали об инвестпроектах и "единичном инвесторе"
|16:41 18.02.2019
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|Крым
Некий инвестор откроет сборочное производство энергосберегающего оборудования на территории феодосийского села Насыпное в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил "глава" оккупационной администрации Феодосии Сергей Бовтуненко, передает Крыминформ.
"Открытие сборочного производства высокотехнологичного энергосберегающего оборудования, топливных насосов, солнечных коллекторов, сопутствующего оборудования в селе Насыпное – это у нас уже действующее инвестиционное соглашение. Мы его уже подписали. Данный инвестор пока единственный, который уже выполнил свои социальные обязательства. Реализация проекта позволит улучшить экологическую и энергетическую ситуацию в республике, получить налоговые и иные отчисления в бюджет муниципального образования, послужит созданию новых рабочих мест", – рассказал Бовтуненко.
Он перечислил и другие "инвестиционные проекты", которые могут быть реализованы на территории округа в ближайшей перспективе.
Так, еще один "инвестпроект" включает комплексное освоение территории Арматлукской долины в Коктебеле на участке площадью 70 га. Здесь планируется строительство жилищного комплекса, объектов образования и спортивного назначения, в том числе "с целью предоставления услуг по санаторно-курортному лечению".
Среди "инвестиционных планов" также создание оптово-распределительного центра сельхозпродукции с тепличным комплексом в селе Узловое, предполагающего создание 200 рабочих мест, создание туристической инфраструктуры в исторической части города. А так же "возрождение, восстановление архитектурного комплекса «Генуэзская крепость» и реставрация крепости".
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