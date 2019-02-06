Сержанты морской пехоты ВМСУ закончили НАТОвские курсы лидерства
|16:21 18.02.2019
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|Украина
В Николаеве завершились многодневные ежегодные курсы лидерства с сержантами подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины под руководством инструкторов морской пехоты США.
Об этом сообщает Командование морской пехоты ВМС ВСУ на странице в соцсети, пишет Черноморская безопасность.
Основа курса - развитие сержантского корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины: обучение проведению оценки обстановки, принятию решений как в повседневной деятельности, так и в ходе боя, правильному пониманию приказов командиров.
Максимальное внимание было уделено вопросу формирования личности сержанта, как советника командира в написании приказов, это собственно позволяет сержанту - быть лидером, такого принципа придерживаются в Корпусе морской пехоты США.
Уже несколько лет подряд, иностранные инструкторы обучают украинских сержантов основам и стандартам НАТО.
«Иностранные инструкторы заинтересованы в поддержке и расширении сержантского корпуса морской пехоты Украины, именно поэтому, курсы лидерства проводятся несколько раз в год, и на сегодня имеют достаточно положительный результат», - отметил главный старшина бригады морской пехоты Александр Передерий.
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