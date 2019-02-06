В Николаеве завершились многодневные ежегодные курсы лидерства с сержантами подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины под руководством инструкторов морской пехоты США.

Об этом сообщает Командование морской пехоты ВМС ВСУ на странице в соцсети, пишет Черноморская безопасность.

Основа курса - развитие сержантского корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины: обучение проведению оценки обстановки, принятию решений как в повседневной деятельности, так и в ходе боя, правильному пониманию приказов командиров.

Максимальное внимание было уделено вопросу формирования личности сержанта, как советника командира в написании приказов, это собственно позволяет сержанту - быть лидером, такого принципа придерживаются в Корпусе морской пехоты США.

Уже несколько лет подряд, иностранные инструкторы обучают украинских сержантов основам и стандартам НАТО.

«Иностранные инструкторы заинтересованы в поддержке и расширении сержантского корпуса морской пехоты Украины, именно поэтому, курсы лидерства проводятся несколько раз в год, и на сегодня имеют достаточно положительный результат», - отметил главный старшина бригады морской пехоты Александр Передерий.