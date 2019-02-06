Нову дату розгляду апеляційної скарги захисту чотирьох військовополонених українських моряків на продовження строків їхнього арешту Московський міський суд повідомить пізніше, заявив адвокат Микола Полозов.

Про це повідомив 18 лютого у Facebook адвокат Микола Полозов, пише видавництво Гордон.

Судове засідання апеляційної інстанції Московського міського суду щодо п'ятої четвірки військовополонених українських моряків Віктора Беспальченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового та Володимира Варимеза завершилося "зняттям справи з розгляду через процесуальні підстави".

"Лефортовським районним судом Москви не було належним чином і вчасно зроблено переклад на українську мову постанови про продовження строків тримання під вартою. Справу буде передано до Лефортовського суду для усунення недоліків і вручення перекладу постанови військовополоненим. Дату наступного засідання п'ятої четвірки військовополонених буде призначено пізніше", – написав Полозов.

25 листопада 2018 року РФ обстріляла і захопила в Чорному морі катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

Російські силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували в кримських "судах" і перевезли в Москву. Трьох поранених українців помістили в лікарню слідчого ізолятора "Матросская тишина", інших доправили в СІЗО "Лефортово".

Усім морякам висунули обвинувачення в незаконному перетині кордону РФ. Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає відпустити їх.