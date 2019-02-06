Суд в РФ зняв з розгляду апеляції щодо продовження арешту чотирьом українським морякам
|16:01 18.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Нову дату розгляду апеляційної скарги захисту чотирьох військовополонених українських моряків на продовження строків їхнього арешту Московський міський суд повідомить пізніше, заявив адвокат Микола Полозов.
Про це повідомив 18 лютого у Facebook адвокат Микола Полозов, пише видавництво Гордон.
Судове засідання апеляційної інстанції Московського міського суду щодо п'ятої четвірки військовополонених українських моряків Віктора Беспальченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового та Володимира Варимеза завершилося "зняттям справи з розгляду через процесуальні підстави".
"Лефортовським районним судом Москви не було належним чином і вчасно зроблено переклад на українську мову постанови про продовження строків тримання під вартою. Справу буде передано до Лефортовського суду для усунення недоліків і вручення перекладу постанови військовополоненим. Дату наступного засідання п'ятої четвірки військовополонених буде призначено пізніше", – написав Полозов.
25 листопада 2018 року РФ обстріляла і захопила в Чорному морі катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.
Російські силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували в кримських "судах" і перевезли в Москву. Трьох поранених українців помістили в лікарню слідчого ізолятора "Матросская тишина", інших доправили в СІЗО "Лефортово".
Усім морякам висунули обвинувачення в незаконному перетині кордону РФ. Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає відпустити їх.
Ещё на эту тему:
После ремонта в оккупированном Севастополе большой противолодочный корабль Северного флота вышел в море
Росія готується до подальшої ескалації на випадок майбутнього переходу українських кораблів до Азовського моря
ЄС закликає негайно звільнити українських моряків - глава МЗС Литви
Ракетный корабль ЧФ ракетным ударом отразил "атаку противника"
Пара німців і пара французів це не спостережна місія
Подводники Черноморского флота страны оккупанта провели учение по борьбе за живучесть
Корабли Черноморского флота страны-агрессора провели ракетные и артиллерийские стрельбы
Летчики Черноморского флота страны-агрессора отработали уничтожение отряда кораблей противника
Малый ракетный корабль, который отправится на Черноморский флот, назовут "Меркурий"
Пограничное управления ФСБ по оккупированному Крыму получило новый катер на воздушной подушке / Фото