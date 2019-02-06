Суд у РФ відмовив матері Гриба у побаченні з сином

15:41 18.02.2019 0 комментариев Крым

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері політв'язня Павла Гриба та українським дипломатам відвідати його. 

Про це Ігор Гриб повідомив на своїй сторінці Facebook, передає УНН.  

"2 хвилини. Стільки часу зайняло "судове засідання" 18 лютого в справі Павла. Суддя відкрив його, та й зразу закрив. На ньому не було а ні прокурора, а ні перекладача. Тобто, зрив судового засідання було сплановано завчасно. І це тому, що приїхав український професор Василь Притула, який дуже не бажаний свідок для "феміди" РФ. Практика зриву судових засідань започаткована в Криму, з метою нівелювання свідків захисту, знайшла своє застосування і в Північно-Кавказькому окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону. Суд відмовив матері на побачення з сином. Суд відмовив професору В.Притулі оглянути Павла. Суд відмовив українським дипломатам зустрітись з громадянином України", - повідомив батько. 

Наступне "судове засідання" заплановане на 04 березня 2019 року.

Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз укотре закликав Росію негайно надати українським політв’язням Павлу Грибу та Едему Бекірову необхідну медичну допомогу та звільнити в’язнів.



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