Міністерство юстиції України подало додаткову заяву до Європейського суду з прав людини, щодо українських моряків, яких затримала РФ у районі Керченської протоки, з вимогою надати їм медичну допомогу та перемістити до лікарень.

Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі українського телеканалу, передає УНН.

“В п’ятницю ми подали додаткову заяву щодо українських моряків з вимогою, згідно 39 правил (заборони чиняти дію, яка може завдати непоправної чи суттєвої шкоди життю та здоров'ю – ред.), надати їм медичну допомогу і перемістити їх в медичні заклади в Україну, як такі, що є військовополоненими на території держави-агресора”, - повідомив Петренко.

Міністр зазначив, ця заява була подана до ЄСПЛ в рамках 5 великих міждержавних справ проти Росії.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.