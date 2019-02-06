Мін'юст подав додаткову заяву до ЄСПЛ щодо військовополонених українських моряків
|15:21 18.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Міністерство юстиції України подало додаткову заяву до Європейського суду з прав людини, щодо українських моряків, яких затримала РФ у районі Керченської протоки, з вимогою надати їм медичну допомогу та перемістити до лікарень.
Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі українського телеканалу, передає УНН.
“В п’ятницю ми подали додаткову заяву щодо українських моряків з вимогою, згідно 39 правил (заборони чиняти дію, яка може завдати непоправної чи суттєвої шкоди життю та здоров'ю – ред.), надати їм медичну допомогу і перемістити їх в медичні заклади в Україну, як такі, що є військовополоненими на території держави-агресора”, - повідомив Петренко.
Міністр зазначив, ця заява була подана до ЄСПЛ в рамках 5 великих міждержавних справ проти Росії.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.
Ещё на эту тему:
После ремонта в оккупированном Севастополе большой противолодочный корабль Северного флота вышел в море
Росія готується до подальшої ескалації на випадок майбутнього переходу українських кораблів до Азовського моря
Суд в РФ зняв з розгляду апеляції щодо продовження арешту чотирьом українським морякам
ЄС закликає негайно звільнити українських моряків - глава МЗС Литви
Ракетный корабль ЧФ ракетным ударом отразил "атаку противника"
Пара німців і пара французів це не спостережна місія
Подводники Черноморского флота страны оккупанта провели учение по борьбе за живучесть
Корабли Черноморского флота страны-агрессора провели ракетные и артиллерийские стрельбы
Летчики Черноморского флота страны-агрессора отработали уничтожение отряда кораблей противника
Малый ракетный корабль, который отправится на Черноморский флот, назовут "Меркурий"
Пограничное управления ФСБ по оккупированному Крыму получило новый катер на воздушной подушке / Фото